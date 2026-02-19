Papa Leone XIV in visita nella Terra dei Fuochi nel segno di Francesco

Papa Leone XIV ha visitato la Terra dei Fuochi, portando attenzione alle gravi emergenze ambientali della zona. La sua presenza ad Acerra ha coinvolto i residenti, che sperano in un cambiamento reale. Durante l'incontro, il Papa ha ascoltato le testimonianze delle persone colpite dall’inquinamento e ha condannato le attività illegali che danneggiano il territorio. La visita ha suscitato speranza tra gli abitanti, desiderosi di vedere azioni concrete. L'evento si è concluso con un appello alla responsabilità di tutti per ripulire le terre avvelenate.

"La presenza di papa Leone nelle nostre terre, e in particolare nella diocesi di Acerra, è una grazia speciale, perché il Pontefice, viene ad ascoltare insieme ai vescovi, soprattutto delle diocesi più colpite dall'inquinamento, le sofferenze della nostra gente, e a ricordare le altre Terre dei fuochi d'Italia". Lo ha detto il vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, commentando l'annuncio della visita di Papa Leone per il prossimo 23 maggio, in occasione degli undici anni dell'enciclica Laudato Sì di Papa Francesco. Di Donna ricorda che il Pontefice realizza "un desiderio di Papa Francesco".