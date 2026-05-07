Perugia nuovi collegamenti con la Calabria via bus | le fermate

Busitalia ha annunciato l’avvio di nuovi collegamenti notturni tra la Calabria e l’Umbria, con partenze che inizieranno dal primo giugno 2026. Le corse saranno attive lungo alcune fermate intermedie tra le due regioni, offrendo un’opzione di trasporto più comoda per i viaggi notturni tra le due aree. La comunicazione ufficiale indica le date di partenza e le fermate coinvolte nel servizio, senza ulteriori dettagli sui percorsi.

Busitalia annuncia nuovi collegamenti notturni tra la Calabria e l’Umbria operativi a partire dal primo giugno 2026.La nota spiega che da primo giugno 2026 “sono previsti ogni giorno autobus fra Crotone e Perugia con fermate a Torre Melissa, Cirò Marina, Torretta di Crucoli, Cariati.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Metro C a Roma, al via oggi i nuovi cantieri per le fermate: strade chiuse e linee bus deviateA partire da mercoledì 25 febbraio aprono i cantieri per la tratta T2 della linea C della metropolitana di Roma. Busitalia: nuovi collegamenti notturni dalla Calabria verso Toscana e UmbriaROMA – Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), arricchisce la propria offerta con due nuovicollegamenti notturni dalla Calabria all’Umbria e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Airidea sbarca a Orio: collegamenti veloci con Genova, Perugia e Rimini; Busitalia lancia nuovi collegamenti notturni dalla Calabria verso Perugia e Siena; Aeroporto, nuovi collegamenti aerei tra Bergamo e Genova, Perugia e Rimini a partire da giugno; Airidea sbarca a Orio: da giugno collegamenti veloci con Genova, Perugia e Rimini. Busitalia: in arrivo due nuovi collegamenti notturni dalla Calabria verso Umbria e ToscanaBusitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), arricchisce la propria offerta con due nuovi collegamenti notturni dalla Calabria all’Umbria e alla Toscana, entrambi attivi a partire dal 1° giugno. tpi.it Busitalia: nuovi collegamenti notturni dalla Calabria verso Toscana e UmbriaBusitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), arricchisce la propria offerta con due nuovi collegamenti notturni dalla Calabria all’Umbria e alla Toscana, entrambi attivi a partire dal 1° giugno 2026 ... firenzepost.it Volley, campioni d’Italia: la Sir Perugia batte Civitanova e festeggia lo scudetto x.com Volley Maschile, Super Lega: Perugia-Civitanova 3-1 in gara 3: il Tricolore è degli umbri per la terza volta La sfida al Pala Barton Energy decisiva per i Block Devils, 3-0 - facebook.com facebook