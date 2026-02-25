Metro C a Roma al via oggi i nuovi cantieri per le fermate | strade chiuse e linee bus deviate

A partire da mercoledì 25 febbraio aprono i cantieri per la tratta T2 della linea C della metropolitana di Roma. A causa dei lavori sono pianificate modifiche alla viabilità fra strade chiuse e bus deviati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Manifestazione per Askatasuna a Torino: tutte le linee Gtt deviate, strade chiuse e divieti di sostaA Torino, sabato 31 gennaio 2026, le strade si riempiranno di manifestanti contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Da mercoledì via ai cantieri della metro C. Strade chiuse, bus deviati e meno parcheggi: tutte le infoIl traffico si blocca perché sono iniziati i lavori per le quattro nuove stazioni della metro C.

Temi più discussi: Next stop 2040. Come sarà la metro di Roma tra 16 anni secondo Roberto Gualtieri; Metro C a Roma, ecco le 5 nuove stazioni: via ai cantieri. Clodio e San Pietro cambieranno nome; Da mercoledì via ai cantieri della metro C. Strade chiuse, bus deviati e meno parcheggi: tutte le info; Metro C a Roma Nord: ecco il piano dei cantieri 2026.

A Roma partono i cantieri per un nuovo pezzo di Metro C. Due nuove archeostazioni e fermate per Maxxi e AuditoriumLa linea C della metropolitana di Roma collegherà, entro il 2037, 31 fermate. Diverse in punti di interesse storico-artistico, da Piazza Venezia a Chiesa Nuova, a Castel Sant’Angelo e Auditorium ... artribune.com

Metro C a Roma, ecco le 5 nuove stazioni: via ai cantieri. Clodio e San Pietro cambieranno nomeCinque stazioni nuove di zecca. Due, Chiesa Nuova e Piazza Pia, saranno archeologiche, quindi come per Colosseo, Porta Metronia, San Giovanni e la fermata Venezia in costruzione, avranno ... ilmessaggero.it

OLIMPIADI 2040: ROMA SOGNA, MA NON CI SARÀ LA METRO D Conclusa la parentesi di Milano-Cortina la Capitale entra in fibrillazione per vedere i 5 cerchi tra 14 anni. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2026/02/olimpiadi-2040-metro-d-rom - facebook.com facebook

Nuovi cantieri #metroC di #Roma: modifiche alla viabilità x.com