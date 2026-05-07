Perugia il Comune investe sulla lettura | 3mila nuovi volumi nelle biblioteche cittadine

Da perugiatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Perugia ha annunciato l'acquisto di 3.000 nuovi volumi da distribuire nelle biblioteche della città. L'obiettivo è promuovere la lettura tra i cittadini e sostenere la filiera del libro a livello locale. La decisione fa parte di un intervento più ampio dedicato alla valorizzazione delle biblioteche pubbliche e alla diffusione della cultura.

Il Comune di Perugia investe sulla lettura con un investimento concreto per la promozione della lettura e il sostegno alla filiera locale del libro.Grazie ai fondi del Ministero della Cultura (MiC) dedicati al sostegno dell’editoria, l'ente sta acquistando libri per un valore complessivo di circa.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Notizie correlate

Cinquanta incontri nelle biblioteche per promuovere la lettura e la conoscenzaIl nuovo palinsesto della Rete Biblioteche di Venezia, «per leggere il presente e immaginare il futuro».

Promuovere le biblioteche scolastiche, la ‘Dante Alighieri’ si prepara ad aprire nuovi spazi dedicati alla letturaSpazi liberi, aperti, senza percorsi obbligati: sono le biblioteche scolastiche, definite “spazi lisci” secondo la visione filosofica di Gilles...

Una raccolta di contenuti

perugia il comune investePerugia, si accende il dibattito sulla riattivazione del servizio di mobilità GimoI sindacati: In attesa di un incontro con Busitalia per trattare il tema. Il gruppo consiliare di Forza Italia chiede al Comune di Garantire sicurezza. Vossi rassicura: Fiducia in Busitalia e tut ... perugiatoday.it

Perugia, nuove regole per gli ambulanti.Tutele per i più piccoliPERUGIA - Mercati e commercio su aree pubbliche, ciak si cambia. Il Comune lavora su più fronti, a partire dalla revisione del regolamento dedicato, fermo da anni, che va messo al passo delle ultime ... ilmessaggero.it

Digita per trovare news e video correlati.