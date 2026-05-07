Perugia il Comune investe sulla lettura | 3mila nuovi volumi nelle biblioteche cittadine

Il Comune di Perugia ha annunciato l'acquisto di 3.000 nuovi volumi da distribuire nelle biblioteche della città. L'obiettivo è promuovere la lettura tra i cittadini e sostenere la filiera del libro a livello locale. La decisione fa parte di un intervento più ampio dedicato alla valorizzazione delle biblioteche pubbliche e alla diffusione della cultura.

Il Comune di Perugia investe sulla lettura con un investimento concreto per la promozione della lettura e il sostegno alla filiera locale del libro.Grazie ai fondi del Ministero della Cultura (MiC) dedicati al sostegno dell’editoria, l'ente sta acquistando libri per un valore complessivo di circa.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Cinquanta incontri nelle biblioteche per promuovere la lettura e la conoscenzaIl nuovo palinsesto della Rete Biblioteche di Venezia, «per leggere il presente e immaginare il futuro». Promuovere le biblioteche scolastiche, la ‘Dante Alighieri’ si prepara ad aprire nuovi spazi dedicati alla letturaSpazi liberi, aperti, senza percorsi obbligati: sono le biblioteche scolastiche, definite “spazi lisci” secondo la visione filosofica di Gilles... Una raccolta di contenuti Perugia, si accende il dibattito sulla riattivazione del servizio di mobilità GimoI sindacati: In attesa di un incontro con Busitalia per trattare il tema. Il gruppo consiliare di Forza Italia chiede al Comune di Garantire sicurezza. Vossi rassicura: Fiducia in Busitalia e tut ... perugiatoday.it Perugia, nuove regole per gli ambulanti.Tutele per i più piccoliPERUGIA - Mercati e commercio su aree pubbliche, ciak si cambia. Il Comune lavora su più fronti, a partire dalla revisione del regolamento dedicato, fermo da anni, che va messo al passo delle ultime ... ilmessaggero.it