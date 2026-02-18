Cinquanta incontri nelle biblioteche per promuovere la lettura e la conoscenza
Venezia organizza 50 incontri nelle sue biblioteche tra marzo 2026 e giugno 2027, per stimolare l’interesse per la lettura. L’obiettivo è trasformare le biblioteche in spazi di socializzazione e crescita culturale, coinvolgendo lettori di tutte le età. La città vuole rendere i luoghi di studio e dialogo più vivaci e accessibili, offrendo eventi diversi come presentazioni di libri e laboratori per bambini. Il progetto mira a rafforzare il ruolo delle biblioteche come punti di incontro per la comunità veneziana.
Il nuovo palinsesto della Rete Biblioteche di Venezia, «per leggere il presente e immaginare il futuro». Si comincia a marzo e si prosegue fino a giugno 2027 Venezia avvia un nuovo palinsesto culturale che, da marzo 2026 a giugno 2027, animerà le biblioteche cittadine con 50 incontri diffusi dedicati alla lettura: un progetto unitario che punta a rafforzare il ruolo delle biblioteche come luoghi di aggregazione, benessere sociale e formazione. La programmazione - creata in collaborazione con Pirene Srl e finanziata con fondi europei Pon Metro - si sviluppa in varie forme e linee tematiche: incontri con autori, lezioni divulgative, appuntamenti performativi e format ibridi, attraverso letteratura, scienze sociali, attualità, sostenibilità, musica, arti e nuovi immaginari.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Beni culturali, 670 mila euro alle biblioteche. Scarpinato: “Promuovere la lettura è fondamentale”Un finanziamento di 670 mila euro è stato destinato alle biblioteche pubbliche in Sicilia, con l’obiettivo di migliorare i servizi, arricchire il patrimonio librario e promuovere la lettura.
“Scrittori in Circolo”: la lettura diventa festival nelle biblioteche della provincia“Scrittori in Circolo” è un festival di incontri letterari promosso dalla Rete Documentaria Aretina e le biblioteche di undici Comuni della provincia di Arezzo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Rete Biblioteche di Venezia, presentato il palinsesto Cinquanta incontri per leggere il presente e immaginare il futuroGiovedì 9 aprile 2026 Filippo Losito Lezioni di leggerezza (Feltrinelli) Una riflessione sulla leggerezza come scelta consapevole, tra filosofia e vita quotidiana, per allenare il buonumore senza ... live.comune.venezia.it
Trentasei incontri nelle biblioteche civicheTrentasei appuntamenti dedicati a temi come rabbia, isolamento, disturbi alimentari, dipendenze, adozioni e linguaggi giovanili. Un obiettivo: provare a fare chiarezza e sciogliere dubbi. È promosso ... ilgiorno.it
