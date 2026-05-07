Perù l' ultraconservatore Aliaga non riconoscerà i risultati del voto | Non la passeranno liscia così facilmente

In Perù, le tensioni politiche sono aumentate dopo il primo turno delle elezioni presidenziali. Un candidato ultraconservatore ha dichiarato che non riconoscerà i risultati del voto e ha minacciato azioni in risposta. La situazione si sta sviluppando mentre le autorità elettorali stanno lavorando per certificare i risultati ufficiali. La campagna elettorale è ancora in corso e nessuna delle parti ha annunciato ufficialmente le proprie strategie future.

Tensione politica in Perù dopo il primo turno delle elezioni presidenziali. Il candidato del Partito del Rinnovamento Popolare Rafael López Aliaga ha annunciato che non riconoscerà i risultati del voto e ha guidato una marcia di sostenitori verso la sede dell’autorità elettorale a Lima: “ Non la passeranno liscia così facilmente “. “Abbiamo già sopportato cinque anni di sventure. Altri cinque anni? Mai”, ha dichiarato López Aliaga davanti alla folla, accusando implicitamente il sistema elettorale. Secondo i dati ufficiali, con oltre il 98% delle schede scrutinate, in testa c’è Keiko Fujimori con il 17,14% dei voti, seguita da Roberto Sánchez. López Aliaga è terzo con poco meno del 12%.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Perù, l'ultraconservatore Aliaga non riconoscerà i risultati del voto: "Non la passeranno liscia così facilmente" Notizie correlate Destra o più destra, in Perù Fujimori e Aliaga verso il ballottaggioSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Così il voto a Sestino: ecco i risultati del referendumNelle due sezioni elettorali di Sestino si sono presentati 563 votanti (61,33% degli aventi diritto). Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: I ritardi nel conteggio dei voti in Perù rivelano una democrazia fragile; Perù: le autorità annunciano una verifica informatica sul primo turno delle elezioni presidenziali; La sfida irrisolta del Perù profondo. Perù, l'ultraconservatore Aliaga non riconoscerà i risultati del voto: Non la passeranno liscia così facilmente(LaPresse) Tensione politica in Perù dopo il primo turno delle elezioni presidenziali. Il candidato del Partito del Rinnovamento Popolare ... stream24.ilsole24ore.com Il Perù avvia una verifica sui risultati delle elezioni presidenzialiLa prima tornata delle elezioni in Perù sarà sottoposta a una revisione informatica. Lo ha annunciato l'autorità elettorale a causa del breve margine tra Roberto Sánchez e Rafael López Aliaga, separat ... ansa.it Non è un viaggio. È il Perù, fatto bene. Dalle Ande al Lago Titicaca, dal mercato di Cusco fino al Machu Picchu: un itinerario completo, accompagnato, costruito per farti vivere il Perù vero, non quello visto su Google. Piccoli gruppi (max 14 persone) Part - facebook.com facebook La sfida irrisolta del #Perù profondo. La criminalizzazione politica si estende alla società civile, con l’uso di accuse legate al terrorismo per silenziare il dissenso x.com