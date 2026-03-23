Così il voto a Sestino | ecco i risultati del referendum

Nelle due sezioni elettorali di Sestino si sono presentati 563 votanti (61,33% degli aventi diritto). Le preferenze espresse hanno visto il 58,42% dei voti per il sì e il 41,58% per il no. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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