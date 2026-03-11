spotify festeggia 20 anni dalla rivoluzione digitale alla leadership nello streaming

Spotify compie 20 anni dalla sua fondazione, un traguardo che sottolinea il percorso di una piattaforma di streaming musicale nata nel 2003. Fino al 2013, il logo del servizio era diverso da quello attuale, che oggi tutti riconoscono. In due decenni, Spotify è cresciuta fino a diventare uno dei principali protagonisti nel settore dello streaming digitale.

Fino al 2013 Spotify utilizzava un logo differente da quello attuale, che oggi tutti conosciamo. Sono passati 20 anni dalla fondazione del servizio, un lasso di tempo in cui la piattaforma ha saputo definire il mercato dello streaming musicale, conquistando una leadership mai più ceduta. Da piattaforma di nicchia a colosso globale, Spotify è oggi la spina dorsale del mercato discografico, rivoluzionando il modo in cui fruiamo della musica. Spotify celebra questo anniversario con un post sul blog ufficiale, evidenziando numeri e risultati finanziari. Ma la vera storia è nei cambiamenti culturali introdotti: avere ogni brano a portata di tap ha sdoganato il concetto di musica liquida, lasciando ai puristi il compito di mantenere vivo il supporto fisico. 🔗 Leggi su Billipop.com

