very mobile festeggia i sei anni con un regalo ai clienti

Very Mobile compie sei anni a causa di un successo crescente tra gli utenti, che ha portato l’azienda a lanciare promozioni speciali. Per celebrare l’occasione, l’operatore offre sconti esclusivi e bonus ai clienti, puntando a fidelizzare chi ha scelto il suo servizio. La decisione di premiare i clienti con regali concreti rappresenta un modo per rafforzare il rapporto con il pubblico. L’offerta resterà disponibile fino alla fine del mese.

ROMA – Un traguardo importante per Very Mobile che, in occasione del sesto compleanno, ribalta ancora una volta le aspettative: è il festeggiato a fare il regalo. Per celebrare questa ricorrenza, Very offre 100 Giga aggiuntivi al mese per 6 mesi a tutti i già clienti e a coloro che sceglieranno di diventarlo durante il periodo dedicato all’anniversario. I 100 Giga in regalo possono essere attivati entro il 5 marzo direttamente sull’app Very, che permette ai clienti di avere la propria offerta sempre a portata di smartphone. L’iniziativa si aggiunge a un portafoglio di offerte già particolarmente vantaggioso, con soluzioni disponibili a partire da 5,99 euro al mese che includono molti Giga, anche in 5G, oltre a minuti e sms illimitati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

