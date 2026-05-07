Permanenze mostra personale di Manuela De Rosa

“Permanenze” Dal 11 al 20 maggio torna una mostra presso il Club 11:11 di Bologna:lo spazio ospiterà una personale della fotografa romana Manuela De Rosa-in collaborazione con Gaia Chon attrice teatrale e promotrice culturale che terrà un laboratorio gratuito di teatro sensoriale il 19 maggio.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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