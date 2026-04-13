Atm Ugl denuncia gestione del personale | Uscite incentivate e permanenze oltre i 67 anni serve chiarezza strategica
L’Ugl Autoferro ha scritto all’amministratore unico e al direttore generale di Atm, denunciando pratiche nella gestione del personale. La lettera evidenzia uscite incentivated e dipendenti che restano in servizio oltre i 67 anni, chiedendo maggiore chiarezza sulle strategie adottate dall’azienda. La comunicazione si inserisce in un contesto di confronto tra le parti sulla gestione delle risorse umane e le politiche occupazionali.
Una nuova presa di posizione della segreteria aziendale Ugl Autoferro riaccende il dibattito sulla gestione del personale all’interno della principale azienda di trasporti cittadina, con una lettera indirizzata all’amministratore unico Pietro Cami, e al girettore generale Pietro Picciolo.Nel.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Micron Vimercate, salta l’accordo sugli esuberi: previste uscite incentivate o licenziamenti. L’ira dei sindacatiVimercate (Monza), 30 gennaio 2026 – Uscite incentivate e per chi non vi ricorrerà, licenziamento.