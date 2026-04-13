Atm Ugl denuncia gestione del personale | Uscite incentivate e permanenze oltre i 67 anni serve chiarezza strategica

L’Ugl Autoferro ha scritto all’amministratore unico e al direttore generale di Atm, denunciando pratiche nella gestione del personale. La lettera evidenzia uscite incentivated e dipendenti che restano in servizio oltre i 67 anni, chiedendo maggiore chiarezza sulle strategie adottate dall’azienda. La comunicazione si inserisce in un contesto di confronto tra le parti sulla gestione delle risorse umane e le politiche occupazionali.