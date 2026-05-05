I tennisti battono cassa e chiedono più soldi Aryna Sabalenka | Potremmo boicottare

Un gruppo di tennisti ha firmato una lettera in cui richiede una quota maggiore dei ricavi provenienti dai tornei principali. Tra loro, anche alcune delle atlete più note del circuito, che hanno espresso la possibilità di considerare azioni come il boicottaggio se le loro richieste non verranno ascoltate. La questione riguarda i compensi e i premi in denaro distribuiti nelle competizioni di livello più alto.

I tennisti chiedono più soldi. I giocatori hanno firmato una lettera nella quale chiedono, nuovamente, una fetta maggiore nei tornei principali. Aryna Sabalenka è pronta al boicottaggio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Montepremi e polemiche, Sabalenka attacca: "Potremmo boicottare i tornei, tanto senza di noi..."I giocatori sembrano decisi a passare alle maniere forti, politicamente parlando. Aryna Sabalenka risponde alle accuse di Salah Tahlak: “Commenti ridicoli, ha superato il limite”Scontro totale tra Aryna Sabalenka e il WTA di Dubai: la tennista direttamente da Miami minaccia il boicottaggio dopo le dure accuse di Salah Tahlak. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Tennis, Jannik Sinner e gli altri top player battono cassa: Premi dei tornei Slam troppo bassi, vogliamo che ai giocatori vada una quota equa dei ricavi. I premi del Roland Garros agitano i tennisti. Sabalenka: Boicottiamo lo Slam, Swiatek replica cosìL'aumento del montepremi del Major parigino non ha soddisfatto i giocatori, che chiedono una distribuzione più equa dei ricavi: il pensiero di Aryna e Iga ... corrieredellosport.it Montepremi e polemiche, Sabalenka attacca: Potremmo boicottare i tornei, tanto senza di noi...La n.1 del circuito femminile non fa sconti: Meritiamo una percentuale di guadagno maggiore. Spero davvero che tutte le trattative in corso ci portino, prima o poi, alla decisione giusta, a una concl ... msn.com