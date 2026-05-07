Perché l’altra coppia non ha potuto adottare il bambino di Minetti La denuncia dell’ex moglie all’aspirante padre uruguaiano | Dice che mi sparerà

Recentemente si è parlato di una coppia uruguaiana che avrebbe cercato di adottare il bambino attualmente affidato a Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. Tuttavia, questa richiesta non è andata a buon fine. Un’ex moglie ha presentato denuncia contro il presunto aspirante padre, accusandolo di aver minacciato di spararla. La vicenda ha attirato l’attenzione sui tentativi di adozione e sulle controversie legali coinvolte.

Si è tanto parlato anche dell’altra famiglia, uruguaiana, che avrebbe voluto adottare il piccolo F., bambino ora nelle cure di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. Alla fine l’Inau, l’ente che gestisce le pratiche d’adozione, ha preferito l’affidamento alla coppia italiana, un provvedimento che a Minetti le è valsa la grazia sulla condanna a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento alla prostituzione e peculato. Ma perché l’Inau abbia deciso così lo spiega Domani. Potrebbero aver pesato i precedenti del papà della famiglia concorrente. Il quotidiano ha potuto visionare la denuncia di una donna, L.T.B., risalente a marzo 2006, nei confronti dell’uomo, J.🔗 Leggi su Open.online

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