Un nuovo sviluppo riguarda la grazia concessa a Nicole Minetti per poter stare vicino al figlio adottivo malato. La decisione, presa in passato, è ora al centro di un esame più approfondito, soprattutto in relazione a un quadro diverso rispetto a quello presentato inizialmente. Sullo sfondo si trova anche un altro caso, relativo a un padre di una coppia, accusato di abusi ma senza alcuna denuncia formale.

Roma, 1 maggio 2026 – Nuovo capitolo nel caso della grazia concessa a Nicole Minetti per poter stare vicina al figlio adottivo malato, e che adesso, anche alla luce di un quadro differente rispetto a quello prospettato al Quirinale, potrebbe saltare. Secondo quanto emerge da media uruguayani, gli operatori dell'Inau, l'ente delle adozioni dell’Uruguay, decise di far adottare il bimbo alla coppia Minetti-Cipriani, e non alla seconda coppia, uruguaiana, convinta di fare il bene del minore. È quanto emerge dalla stampa locale, secondo un ’ultima ricostruzione che tuttavia non chiarisce definitivamente alcuni punti sulla effettiva regolarità dell'intero processo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “L'Inau scelse Minetti per il bene del bambino”. Giallo sul padre dell'altra coppia: accusato di abusi, ma manca la denuncia

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