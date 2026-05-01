L' Inau scelse Minetti per il bene del bambino Giallo sul padre dell' altra coppia | accusato di abusi ma manca la denuncia

Da quotidiano.net 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo sviluppo riguarda la grazia concessa a Nicole Minetti per poter stare vicino al figlio adottivo malato. La decisione, presa in passato, è ora al centro di un esame più approfondito, soprattutto in relazione a un quadro diverso rispetto a quello presentato inizialmente. Sullo sfondo si trova anche un altro caso, relativo a un padre di una coppia, accusato di abusi ma senza alcuna denuncia formale.

Roma, 1 maggio 2026 – Nuovo capitolo nel caso della grazia concessa a Nicole Minetti  per poter stare vicina al figlio adottivo malato, e che adesso, anche alla luce di un quadro differente rispetto a quello prospettato al Quirinale, potrebbe saltare. Secondo quanto emerge da media uruguayani, gli operatori dell'Inau, l'ente delle adozioni dell’Uruguay, decise di far adottare il bimbo alla coppia Minetti-Cipriani, e non alla seconda coppia, uruguaiana, convinta di fare il bene del minore. È quanto emerge dalla stampa locale, secondo un ’ultima ricostruzione che tuttavia non chiarisce definitivamente alcuni punti sulla effettiva regolarità dell'intero processo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

l inau scelse minetti per il bene del bambino giallo sul padre dell altra coppia accusato di abusi ma manca la denuncia
© Quotidiano.net - “L'Inau scelse Minetti per il bene del bambino”. Giallo sul padre dell'altra coppia: accusato di abusi, ma manca la denuncia

Notizie correlate

Grazia a Nicole Minetti, Uruguay: “Adozione del bambino altamente irregolare, donazioni sospette all'Inau di Maldonado"A Montevideo, intanto, si moltiplicano le indiscrezioni su possibili criticità nella gestione dell’Inau, l’ente uruguayano responsabile delle...

Leggi anche: Nicole Minetti, il bambino affidato a un'altra coppia in Uruguay: «La sua cameretta era già pronta. Ce l?hanno portato via senza motivo»

Una raccolta di contenuti

l inau scelse minettiL'Inau scelse Minetti per il bene del bambino. Giallo sul padre dell'altra coppia: accusato di abusi, ma manca la denunciaSecondo quanto ricostruito dall’Observador, l'allora direttore della divisione adozioni uruguayana, Darío Moreira (recentemente trasferito) aveva espresso parere negativo sulla famiglia italiana dato ... quotidiano.net

l inau scelse minettiNicole Minetti, la relazione dall'Uruguay: «Il bambino chiamava lei e Cipriani mamma e papà». Il nodo prostituzione (legale nel Paese)Il caso di Nicole Minetti scuote anche l'Uruguay. In questi giorni il Ministero dell'Interno, la Procura e l'Inau, l'ente che si occupa delle adozioni, stanno ... ilmattino.it

Digita per trovare news e video correlati.