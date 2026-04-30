Minetti verranno sentiti i medici che si occuparono del bambino La coppia che lo voleva adottare | Non era abbandonato

La Procura Generale di Milano ha avviato un’indagine per verificare la legittimità della grazia concessa a Nicole Minetti. Sono stati convocati i medici che si occuparono del bambino coinvolto e la coppia che aveva manifestato l’intenzione di adottarlo. La coppia ha dichiarato che il bambino non era abbandonato al momento dell’interesse all’adozione. L’inchiesta si focalizza sui dettagli delle procedure e delle autorizzazioni legate alla grazia.

Entra nel vivo l’inchiesta della Procura Generale di Milano volta a fare luce sulla regolarità della grazia concessa a Nicole Minetti. Il sostituto PG Gaetano Brusa ha delegato i Carabinieri per ascoltare i testimoni chiave: gli specialisti del San Raffaele di Milano e dell’Ospedale di Padova che fornirono il parere medico sulle condizioni di salute del bambino adottato dalla ex consigliera lombarda. Il nodo dei consulti medici La decisione di sentire i due medici nasce da un’incongruenza procedurale: inizialmente, i database dei due ospedali non avevano restituito tracce del passaggio del minore. I legali di Minetti hanno chiarito che si è trattato di consulti privati, depositando una corposa documentazione a supporto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Minetti, verranno sentiti i medici che si occuparono del bambino. La coppia che lo voleva adottare: «Non era abbandonato» Notizie correlate Grazia a Nicole Minetti, verranno sentiti i due medici che si occuparono del bimboI due specialisti, uno del San Raffaele e uno dell'ospedale di Padova, interpellati da Nicole Minetti per un parere sulla situazione di salute del... Nicole Minetti, verranno sentiti i medici che hanno visto il bimbo. Il pg: "Mai una cosa simile in 40 anni"Il primo passo sarà sentire i medici che hanno avuto in cura il bimbo adottato da Nicole Minetti. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Caso Minetti: saranno ascoltati i medici che hanno visitato il bambino; Caso Minetti, pg Milano: Medici indicati da difesa verranno sentiti. Procedura adozione sembra regolare; Grazia a Minetti, Rosy Bindi: Mattarella si è sentito in dovere per assicurare la verità; Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale: Supposte falsità, acquisire informazioni. Ministero della Giustizia autorizza nuovi accertamenti. Nicole Minetti, verranno sentiti i medici. Il pg: Mai una cosa simile in 40 anniQuando giunge una domanda di grazia accompagnata da parere favorevole degli organi giudiziari competenti il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia, fa sapere il Quirinale ... msn.com **Caso Minetti: pg Milano, 'medici verranno sentiti, regolare procedura adozione'**Milano, 30 apr. (Adnkronos) - I due medici indicati dalla difesa di Nicole Minetti, condannata per il caso Ruby e ora al centro di una polemica per ... iltempo.it Caso Minetti, la procura uruguayana indaga sugli spostamenti della coppia https://gazzettadelsud.it/p=2203305 - facebook.com facebook Ranucci e il caso Minetti, lettera di richiamo dalla Rai per le dichiarazioni in tv sul ministro Nordio x.com