Molti persone pensano all’idea di fare sesso in luoghi all’aperto, come spiagge, prati o parcheggi, come un’esperienza eccitante e diversa dal solito. Questa voglia di trasgressione si collega a un desiderio di vivere momenti intensi e ad un certo fascino legato al rischio. La curiosità verso queste situazioni non è rara e viene condivisa da tanti, anche se spesso si tratta di fantasie più che di azioni realizzate.

Hai mai sognato di fare sesso su una spiaggia, in un prato, in un parcheggio o andare “in camporella”, come si diceva qualche tempo fa? Devi sapere che non sei sola. Infatti, il sesso all’aperto è una delle fantasie erotiche più diffuse. Non è solo trasgressione per il gusto dello scandalo: dietro il fascino del sesso all’aperto si nasconde una miscela di fattori spesso legati alla ricerca di qualcosa di proibito e inusuale, al brivido dell’adrenalina e alla rottura della routine. La psicologia definisce questa attrazione agorafilia, ovvero il desiderio di sperimentare rischio erotico, dove la possibilità di essere scoperti agisce come un potente afrodisiaco.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché il sesso all’aperto ci attrae: la psicologia del rischio erotico

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