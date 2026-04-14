Il modello educativo canadese | perché il paese degli aceri attrae sempre più giovani talenti europei

Negli ultimi anni, il panorama dell’istruzione superiore ha subito cambiamenti significativi, con sempre più giovani europei che scelgono di studiare in Canada. Il modello educativo canadese si distingue per l’attenzione alla qualità dell’offerta formativa e alle opportunità di lavoro post-laurea. Questa tendenza si riscontra anche nel crescente numero di iscrizioni straniere nei diversi istituti del paese, che si conferma come una meta preferita per gli studenti internazionali.

Negli ultimi anni, la geografia dell’istruzione superiore ha subito un riassestamento significativo. Se un tempo gli Stati Uniti e il Regno Unito rappresentavano le mete pressoché obbligate per chi ambiva a una carriera internazionale, oggi il Canada ha smesso di essere una “alternativa secondaria” per diventare una prima scelta strategica. Il Paese nordamericano sta vivendo. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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SAN CASCIANO - L’artigianato alle scuole medie di San Casciano: 114 studenti, fra lavori e attestati. Si è chiusa oggi, insieme alle famiglie, l'undicesima edizione di "Impara l'arte": un modello educativo che porta l'artigianato tra i banchi di scuola. x.com