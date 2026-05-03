Dal sesso allo stress così il respiro ci aiuta | i consigli del campione di apnea e gli esercizi

Un campione di apnea spiega come il respiro possa influenzare vari aspetti della vita quotidiana, dal sesso allo stress. In un’intervista, sottolinea che respirare in modo naturale rappresenta un'azione semplice e spontanea, spesso sottovalutata. Viene condiviso anche un insieme di esercizi pratici per migliorare la gestione del respiro, utili per affrontare meglio situazioni di tensione o per migliorare le performance in diversi settori.

(Adnkronos) – "Naturale come respirare". Si dice spesso così per riferirsi a qualcosa che risulta semplice, intuitivo, familiare. Ma in realtà dietro questo gesto solo apparentemente banale c'è molto di più di un automatismo. Noi respiriamo tra i 10mila e i 20mila litri d'aria al giorno, eppure la maggior parte delle persone non sa come farlo correttamente. Parola di un esperto che di come gestire i polmoni se ne intende: Mike Maric, medico specialista in Ortognatodonzia, docente universitario, formatore olimpico ed ex primatista mondiale di apnea. Dal sesso alle emozioni, dal controllo dello stress al sonno, il respiro può essere un alleato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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