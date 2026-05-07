Perché il PSG contro il Bayern ha calciato fuori i rinvii dal fondo | la geniale tattica anti-Olise

Durante la partita tra il PSG e il Bayern, l'allenatore del team francese ha deciso di far calciare fuori i rinvii dal fondo, una scelta che ha attirato molta attenzione sui social. Questa strategia, adottata da Luis Enrique, ha portato a una manipolazione del posizionamento degli avversari, con l’obiettivo di congestionarne una zona del campo. La mossa ha coinvolto anche il portiere, che non stava sbagliando le rimesse in gioco.

La mossa adottata da Luis Enrique è diventata virale: Safonov non stava sbagliando le rimesse in gioco dal fondo, l'obiettivo era manipolare il posizionamento avversario e congestionare quella porzione di campo nella quale giocava uno dei calciatori più pericolosi dei tedeschi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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