Perché Olise è arrivato col volto completamente coperto per Bayern-PSG | è la sua personalità

Prima dell'inizio della partita tra Bayern Monaco e PSG, il giocatore si è presentato con il volto coperto, indossando una mascherina. La scelta di coprirsi è stata immediatamente notata dai presenti all’interno dello stadio. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle ragioni di questa decisione. La presenza del calciatore in queste condizioni ha attirato l’attenzione di tifosi e media presenti all’evento sportivo.

Michael Olise si presenta completamente mascherato poco prima del calcio d'inizio di Bayern Monaco-PSG. Il giocatore dei bavaresi è irriconoscibile: è frutto della sua personalità.🔗 Leggi su Fanpage.it

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