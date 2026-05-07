Nel Diavolo veste Prada 2 c'è molto di più di quanto si potesse prevedere un mese fa. Si è rivelato una satira divertente e ben realizzata sul mondo della moda, nel piacevole stile di certe commedie a medio budget, come il suo predecessore, che fino agli anni Novanta erano al massimo una dozzina. Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano a calarsi nei loro ruoli con scarpe insieme chic e comode, ma è anche un bizzarro e sorprendentemente cupo atto d'accusa contro il modo in cui i media sono stati impoveriti dai miliardari della tecnologia, per niente interessati all'importanza di una stampa libera nella loro ricerca tardo-capitalistica di un guadagno facile e veloce.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché il Diavolo Veste Prada 2 pullula di uomini sciapi e privi di carisma?

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il Diavolo Veste Prada 2 non è la favola che speravamo di rivedere: cosa resta della moda quando il glamour finisce e comandano clic e budget; Meryl Streep e Il Diavolo veste Prada 2: Miranda piace perché è come Trump: dice quello che gli altri pensano in silenzio; Nel Diavolo Veste Prada 2 il ritratto di una moda in crisi ma immortale; Ho scritto Il diavolo veste Prada a 20 anni: c'era un'audacia nell'essere giovani e indignati, ora provo più empatia.

Perché Il Diavolo veste Prada si chiama così? La vera storia del titolo (e del film) divenuto un cultCon l’uscita del sequel, il cult con Miranda Priestly è tornato virale: ma perché proprio Prada, e non Chanel, Gucci, Armani o Versace? La risposta è più pratica — e più semplice— di quanto sembri Per ... ilfattoquotidiano.it

Lady Gaga e Il Diavolo veste Prada 2: come sono le canzoni e perché la popstar litiga con Miranda PriestlyNel sequel cult, la popstar appare tra passerelle e tensioni irrisolte con la direttrice di Runway, firmando anche tre brani originali che raccontano potere, immagine e il prezzo nascosto del glamour ... vanityfair.it

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