In vista delle partite, molti dei giocatori del Bayern Monaco indossano dei cerotti all’orecchio, creando curiosità tra tifosi e osservatori. La scelta non è casuale: si tratta di un metodo che si basa su principi scientifici e ha uno scopo ben preciso. Nessuna motivazione estetica o di copertura di eventuali piercing, ma una strategia legata a benefici fisici riconosciuti. La presenza di questi cerotti ha attirato l’attenzione di media e appassionati.

Qualcuno potrebbe aver pensato che si trattasse del classico modo per coprire gli orecchini, ma la realtà sui cerotti che tutti i giocatori del Bayern Monaco indossano, è diversa e si basa su principi scientifici. A Monaco, Michael Olise, Harry Kane e gli altri si allenano regolarmente con dei piccoli cerotti sui lobi delle orecchie, perché è da lì che viene prelevata una goccia di sangue. “Lo facciamo già da un po’ di tempo, non è iniziato con Vincent Kompany “, afferma un dipendente del Bayern, club eliminato in semifinale di Champions League dal Psg. “Serve per effettuare analisi, per misurare l’intensità “. Si tratta di “ test del lattato “, dal nome della molecola che contribuisce a fornire energia ai muscoli, integrando il sistema aerobico che si basa sull’ossigeno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché i giocatori del Bayern Monaco hanno tutti dei cerotti all’orecchio: il motivo è scientifico

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