La relazione millenaria tra esseri umani e felini sta subendo una profonda reinterpretazione scientifica che mette in discussione il concetto classico di collaborazione tra specie diverse. Nel saggio “The Call of the Honeyguide”, l’ecologo applicato Rob Dunn analizza come il gatto domestico si sia trasformato da prezioso alleato nella caccia ai roditori a una sorta di “parassita di lusso” delle società moderne. Questa evoluzione suggerisce che l’esplosione del fenomeno dei “gattari” non sia solo una tendenza culturale, ma il risultato di un legame biologico unico che sfida le leggi del mutuo beneficio naturale. coppia che coccola il suo gatto (fonte: FreePik) Il legame tra uomo e gatto affonda le sue radici circa 9. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Perché stiamo diventando gattari? C’è un motivo scientifico presentato in un libro

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