Percepiscono l'assegno di inclusione ma sono stati condannati per mafia | denunciati per frode

Una coppia, che riceve l'assegno di inclusione, è stata denunciata dalla guardia di finanza di Gallarate, in provincia di Varese, insieme ad altre sei persone. La denuncia riguarda un’accusa di frode legata a false dichiarazioni sulla richiesta di sostegno economico. La vicenda riguarda anche altri soggetti coinvolti in un procedimento che analizza le modalità di percezione del beneficio.

Una coppia è stata denunciata per frode dalla guardia di finanza di Gallarate (Varese) insieme ad altre sei persone. I due coniugi avrebbero presentato richiesta per sussidi dello Stato, omettendo però di essere stati già condannati per associazione di tipo mafioso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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