Sono stati resi disponibili i nuovi modelli della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2026, utili per il calcolo dell'Isee. Contestualmente, le attestazioni sono state aggiornate automaticamente. Questi documenti sono necessari per richiedere l’assegno unico, l’assegno di inclusione e i bonus destinati alle famiglie. Le novità riguardano esclusivamente le procedure e i modelli ufficiali.

Sono disponibili i nuovi modelli della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che serve per il calcolo dell’Isee, necessario per ottenere una prestazione sociale agevolata, e sono state aggiornate automaticamente le attestazioni ISEE delle dichiarazioni presentate nel 2026. L’adeguamento, disposto con il decreto n.3 del 2 marzo 2026 del ministero del Lavoro, adottato di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, recepisce le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026. Nel messaggio n. 799 del 6 marzo l’Inps informa delle novità che riguardano in particolare l’introduzione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Pronti i nuovi modelli Dsu 2026 e Isee aggiornato: cosa cambia per assegno unico, assegno di inclusione e bonus famiglie

