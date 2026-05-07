Per i David di Donatello ascolti peggiori di quelli già deludenti dello scorso anno Le critiche social a Insinna | Conduzione caciarona e raffazzonata Ecco perché non fa prime serate

La 71esima edizione dei premi David di Donatello ha registrato ascolti inferiori rispetto all’anno precedente, con il pubblico che ha manifestato il proprio disappunto sui social. La conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti è stata criticata per essere risultata rumorosa e poco curata, portando alcuni spettatori a commentare che Insinna non sarebbe adatto alle prime serate. La serata, trasmessa su Rai1, ha raccolto circa un milione di spettatori.

A bocciare la 71esima edizione dei premi David di Donatello è il pubblico. Il bollettino auditel non è certamente favorevole, la serata evento dedicata al cinema in italiano in onda su Rai1, condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti, è stata vista da 1.271.000 spettatori con il 12,2% di share in onda dalle 21.48 all’1.37. In calo rispetto allo scorso anno quando la cerimonia di consegna aveva ottenuto un risultato già deludente, 1.451.000 spettatori con il 13% di share. A vincere la serata è Canale 5 con lo show musicale “ Battiti Live Spring ” visto da 2.046.000 spettatori con il 18% di share, con Rai1 costretta a un testa a testa con Rai3 e “ Chi l’ha visto? “, in crescita anche grazie alle ultime notizie in arrivo da Garlasco, visto da 1.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Per i David di Donatello ascolti peggiori di quelli (già deludenti) dello scorso anno. Le critiche social a Insinna: “Conduzione caciarona e raffazzonata”, “Ecco perché non fa prime serate” Notizie correlate David di Donatello 2026: stasera su Rai 1 la cerimonia con Flavio Insinna e Bianca Balti alla conduzioneDavid di Donatello 2026: stasera su Rai 1 la 71ª cerimonia con Flavio Insinna e Bianca Balti alla conduzione. Jannik Sinner arriverà a Roma in vetta alla Race ATP: ha già più punti di quelli necessari per le Finals dello scorso annoIl forfait dello spagnolo Carlos Alcaraz a Madrid consente all’azzurro Jannik Sinner di arrivare a Roma in testa sia nel ranking che nella Race ATP:... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La 71? edizione dei Premi David di Donatello; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; Vincitori David di Donatello 2026, tutti i premi; Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitori. David di Donatello 2026, il film piccolo Le città di Pianura batte tutti e trionfa a CinecittàIn questo articolo seguiremo in tempo reale l’annuncio di tutti i vincitori dei David di Donatello 2026: dai giganti come Valerio Mastandrea, Claudio Santamaria e Toni Servillo, impegnati in una gara ... newscinema.it David Donatello 2026, Sergio Romano e Aurora Quattrocchi migliori attori, Le città di pianura miglior filmLa cerimonia dei riconoscimenti del David di Donatello 2026: tutti i vincitori dal miglior film ai migliori attori, sia protagonisti che non ... virgilio.it la Repubblica. . Siparietto sul red carpet dei David di Donatello tra Arisa e Matilda De Angelis. Mentre era in posa per i fotografi presenti, la cantante ha visto da lontano l'attrice ed è corsa a salutarla: "Sei bellissima", le ha urlato, subito ricambiata da De Angeli - facebook.com facebook David di Donatello 2026, trionfo per Le città di pianura: tutti i vincitori x.com