David di Donatello 2026 | stasera su Rai 1 la cerimonia con Flavio Insinna e Bianca Balti alla conduzione
Stasera su Rai 1 si svolge la 71ª edizione dei premi David di Donatello, con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti. La cerimonia celebra il meglio del cinema italiano dell’ultimo anno e viene trasmessa in diretta televisiva. Tra i momenti principali, vengono assegnati riconoscimenti in diverse categorie come miglior film, miglior attore e miglior regista. L’evento si tiene in una location dedicata al settore cinematografico.
David di Donatello 2026: stasera su Rai 1 la 71ª cerimonia con Flavio Insinna e Bianca Balti alla conduzione. Ospiti, candidature e favoriti: tutto quello che c'è da sapere.🔗 Leggi su Fanpage.it
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