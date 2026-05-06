David di Donatello 2026 | stasera su Rai 1 la cerimonia con Flavio Insinna e Bianca Balti alla conduzione

Stasera su Rai 1 si svolge la 71ª edizione dei premi David di Donatello, con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti. La cerimonia celebra il meglio del cinema italiano dell’ultimo anno e viene trasmessa in diretta televisiva. Tra i momenti principali, vengono assegnati riconoscimenti in diverse categorie come miglior film, miglior attore e miglior regista. L’evento si tiene in una location dedicata al settore cinematografico.