Da alcuni mesi si discute della possibilità che l’atleta, coinvolto in vicende legate a questioni etiche, non possa più far parte della squadra nazionale. La federazione ha adottato una posizione ferma riguardo alle norme etiche, che sembrano impedire il suo reintegro. La decisione appare definitiva e non ci sono segnali di cambiamento, lasciando di fatto Schwazer escluso dal panorama delle convocazioni ufficiali.

La sensazione, ormai, è che per Alex Schwazer la porta della Nazionale italiana resti chiusa. Nonostante il ritorno alle gare dopo la fine della lunga squalifica per doping e nonostante risultati cronometrici di altissimo livello, il marciatore altoatesino non parteciperà agli Europei 2026 di atletica, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Una decisione che riapre inevitabilmente il dibattito sul rapporto tra giustizia sportiva, reinserimento degli atleti dopo una sanzione e applicazione della Carta Etica della FIDAL. A rendere nota l’esclusione è stato lo stesso Schwazer, che ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione direttamente dal direttore tecnico azzurro Antonio La Torre.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Per Alex Schwazer non c’é più posto in Nazionale? Lo scoglio insuperabile della carta etica Fidal

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Aggiornamenti e dibattiti

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