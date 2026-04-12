LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA | lo scoglio più duro per Pogacar Ganna ci prova

Benvenuti alla copertura in tempo reale della Parigi-Roubaix 2026, una delle classiche più famose del ciclismo su strada. La corsa si svolge sulle strade di pietra francesi, attirando numerosi atleti e appassionati. Tra i protagonisti ci sono il ciclista che cerca di imporsi e il favorito che affronta il percorso più difficile della stagione. Seguite con noi gli sviluppi di questa edizione, con aggiornamenti continui sulla gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’attesissima Parigi-Roubaix 2026, mitica classica che si snoda sulle pietre francesi. 258.8 km con ben trenta settori di pavè che inizieranno a susseguirsi poco dopo il km 90. Il tratto numero 19, il più leggendario, la temutissima Foresta di Arenberg, sarà come di consueto la sezione spartiacque della gara. Appuntamento alle 11.05 con la partenza ufficiale da Compiègne con il percorso che ricalcherà quello affrontato nelle ultime edizioni. Primi 95 chilometri completamente pianeggianti con il primo tratto in pavè in quel di Troisvilles a Inchye dopo il quale non ci sarà un attimo di tregua.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: lo scoglio più duro per Pogacar. Ganna ci prova Parigi-Roubaix 2026: che spettacolo all’Inferno del Nord. Pogacar per il record, Ganna ci provaTutto pronto per l’Inferno del Nord, domenica sarà spettacolo sulle strade francesi con la Parigi-Roubaix. LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: tutti contro Pogacar! L’Italia spera in GannaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’attesissima Parigi-Roubaix 2026, mitica classica...