Peppe studente modello ucciso dalla malattia ad appena 18 anni Presenza discreta ma luminosa

A Colli del Tronto si è diffuso il cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Volpicella, conosciuto come Peppe, avvenuta a soli 18 anni a causa di una grave malattia. Studente considerato modello, Peppe era una presenza discreta ma luminosa per amici e familiari. La sua morte ha portato a una forte emozione tra i residenti, che hanno espresso dolore e vicinanza alla famiglia.

Ascoli, 7 maggio 2026 – A Colli del Tronto il dolore è diventato collettivo. La scomparsa di Giuseppe Volpicella, per tutti Peppe, morto a soli 18 anni dopo una grave malattia, ha scosso profondamente l’intera comunità, lasciando un senso di vuoto difficile da colmare. La notizia si è diffusa rapidamente, di casa in casa, tra incredulità e commozione, trasformando una giornata qualunque in un momento di lutto condiviso. Una battaglia lunga e difficile. Il giovane si è spento martedì scorso all’Ospedale Salesi, dove era ricoverato. Fino all’ultimo ha affrontato la malattia con grande forza, sostenuto dall’affetto della famiglia e di chi gli è stato vicino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Peppe, studente modello ucciso dalla malattia ad appena 18 anni. “Presenza discreta ma luminosa” Notizie correlate Morta di meningite a 18 anni in Inghilterra, il papà: “Portata via dalla malattia in meno di 12 ore”Juliette Kenny, 18 anni, è una delle vittime dell'epidemia di meningite che sta colpendo il Kent, in Inghilterra. Don Peppe Diana, al via il processo di beatificazione per il parroco ucciso dalla camorraÈ stato avviato il percorso per la beatificazione di don Giuseppe Diana, il sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994 a Casal di Principe.