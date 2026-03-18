Don Peppe Diana al via il processo di beatificazione per il parroco ucciso dalla camorra

È iniziato il procedimento per la beatificazione di don Giuseppe Diana, il sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994 a Casal di Principe. Il processo coinvolge ufficialmente le autorità competenti e segue le procedure canoniche previste dalla Chiesa. La sua morte, avvenuta in quel giorno, ha portato all'apertura di questa nuova fase nel percorso di riconoscimento della sua figura religiosa.

È stato avviato il percorso per la beatificazione di don Giuseppe Diana, il sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994 a Casal di Principe. L’annuncio sarà reso pubblico il 19 marzo, nel giorno del trentaduesimo anniversario dell’omicidio, dal vescovo di Aversa Angelo Spinillo, ormai prossimo a lasciare la guida della diocesi il primo maggio. Per l’apertura ufficiale della causa manca soltanto il nulla osta del Dicastero delle Cause dei Santi. Il cammino, però, è già stato tracciato: il clero diocesano ha espresso un sostegno compatto all’iniziativa, così come la Conferenza episcopale campana, presieduta dal vescovo di Acerra Antonio Di Donna. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Don Peppe Diana, al via il processo di beatificazione per il parroco ucciso dalla camorra Articoli correlati Casal di Principe si ferma nel segno di don Peppe Diana: il ricordo a 32 anni dall'omicidio del sacerdoteIl 19 marzo si avvicina e come ogni anno Casal di Principe ricorderà don Giuseppe Diana e nel suo nome tutte le vittime innocenti della criminalità... Al via il processo di beatificazione di Marco Gallo il 17enne morto nel 2011 in Brianza: “Giovane esemplare”Si è aperto ieri, sabato 7 marzo, il processo di beatificazione di Marco Gallo, il 17enne che perse la vita in un incidente stradale avvenuto nel... Approfondimenti e contenuti su Don Peppe Diana Temi più discussi: Don Peppe Diana, un prete disarmato e disarmante; Don Peppe Diana, il 19 marzo a Casal di Principe una giornata in memoria a 32 anni dall'omicidio; Casal di Principe, il 19 marzo premiazione del concorso artistico letterario Don Peppe Diana; Musica e impegno, concerto a 32 anni dalla morte di don Peppe Diana. Don Peppe Diana, via al processo di beatificazione del prete ucciso dalla camorraL­’iter per la beatificazione di don Giuseppe Diana è partito ed è ufficiale. Il vescovo della Diocesi di Aversa, Angelo ... msn.com Il coraggio non muore: il 19 marzo la città abbraccia don Peppe Dianail 19 marzo il 32esimo anniversario dell’omicidio del sacerdote anticamorra Il coraggio non muore: il 19 marzo la città abbraccia don Peppe Diana ... marigliano.net Don Peppe Diana dedicò la sua vita ad aiutare chi si trovava in difficoltà negli anni bui del dominio della camorra e del clan Schiavone. I gruppi criminali non si limitavano a controllare i traffici illeciti, ma si erano infiltrati anche nelle istituzioni locali. La sua voc - facebook.com facebook «Musica e impegno», concerto a 32 anni dalla morte di don Peppe Diana x.com