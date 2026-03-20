Morta di meningite a 18 anni in Inghilterra il papà | Portata via dalla malattia in meno di 12 ore

Juliette Kenny, una ragazza di 18 anni, è deceduta in Inghilterra a causa di una meningite. La ragazza è morta in meno di 12 ore dopo aver contratto la malattia. La notizia è stata confermata dal padre, che ha parlato del rapido decorso della malattia. L’epidemia di meningite nel Kent ha causato questa perdita improvvisa.