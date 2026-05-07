Pensioni previsto un corposo aumento per il 2027 | chi può fare festa

Per il 2027 si prevede un aumento significativo delle pensioni, con un possibile incremento del tasso di rivalutazione rispetto a quello adottato nel 2026. La notizia arriva da fonti specializzate che indicano una modifica nelle modalità di rivalutazione delle pensioni, con l’obiettivo di adeguare gli importi alle variazioni economiche. La decisione, ancora da definire ufficialmente, riguarderebbe le pensioni erogate nel prossimo anno.

Novità sulle pensioni del 2027. Money.it parla di un possibile incremento del tasso di rivalutazione rispetto a quello applicato nel 2026. Non è ancora stato comunicato alcun dato ufficiale, ma sulla base delle prime anticipazioni, contenute nell'ultimo Documento di finanza pubblica, si può già ipotizzare una percentuale più alta rispetto all'1,4% applicato per l'anno corrente. La motivazione riguarderebbe la ripresa dell'inflazione, dovuta alle tensioni internazionali e dal possibile rialzo dei prezzi dell'energia legato alla situazione in Iran. L'aumento del costo dell'energia rischia di riflettersi sull’andamento generale dei prezzi e quindi anche sulla rivalutazione delle pensioni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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