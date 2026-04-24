Pensioni da gennaio 2027 assegni più alti del previsto | l'aumento per merito del caro energia

A partire da gennaio 2027, le pensioni subiranno un incremento superiore alle aspettative, grazie all'effetto del caro energia. L'aumento si verifica in un periodo di crescita dei costi energetici che ha pesato sulle spese di molte famiglie italiane. Tuttavia, questa variazione influirà anche sui trattamenti pensionistici, portando a un aumento degli assegni. La misura riguarda tutti i pensionati che beneficiano delle pensioni pubbliche.

Il rincaro dei prezzi dell'energia ha effetti negativi per moltissime famiglie, ma avrà un risvolto 'positivo' inatteso per i pensionati. L'inflazione sarà più alta del previsto, e quindi anche gli assegni pensionistici dovranno aumentare da gennaio 2027 per tenere il passo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Pensioni Gennaio 2026 Tutti gli Aumenti Ufficiali Ecco le Nuove Tabelle!

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