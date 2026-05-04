Milano chiude la storica Pizzeria da Giulio | addio dopo 100 anni

Dopo un secolo di attività, la Pizzeria da Giulio di Milano ha chiuso i battenti. La gestione storica, che durava da 100 anni, ha deciso di smettere, portando alla fine di un’epoca per il locale. La nuova gestione, guidata da Mary, ha annunciato la chiusura senza indicare i motivi che hanno portato a questa decisione. La chiusura è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del locale.

? Cosa scoprirai Cosa succederà al locale dopo la scomparsa della gestione storica?. Perché la gestione di Mary è arrivata a questo punto?. Chi prenderà il posto della pizzeria in corso San Gottardo?. Come cambierà l'identità dei Navigli con il nuovo ristorante asiatico?.? In Breve Gestione avviata nel 2002 da Mary e dal marito Marco D'Andra. Morte improvvisa di Marco D'Andra per infarto avvenuta nel 2023. Aperitivo comunitario per salutare Mary previsto lunedì 4 maggio ore 19. Nuovo ristorante di cucina asiatica sostituirà la pizzeria in corso San Gottardo. La storica Antica Pizzeria da Giulio chiude definitivamente le porte in corso San Gottardo 40 a Milano dopo un secolo di attività iniziata nel 1925.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, chiude la storica Pizzeria da Giulio: addio dopo 100 anni Notizie correlate Addio all’Antica Pizzeria da Giulio: dopo 101 anni chiude un pezzo di storia dei NavigliChiude, dopo 101 anni, un locale diventato simbolo del quartiere dei Navigli a Milano: l'Antica Pizzeria da Giulio, fondata nel 1925 in corso San... Leggi anche: Addio alla libreria storica: chiude dopo 160 anni un'istituzione del Milanese Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Addio all’Antica Pizzeria da Giulio: dopo 101 anni chiude un pezzo di storia dei Navigli; San Gottardo, chiude l’Antica Pizzeria Da Giulio: la social street organizza la festa d’addio; Milano, da Giulio chiude dopo 101 anni: la pizzeria del Ticinese comprata dal ristorante asiatico. E la social street fa la festa d'addio; Addio all'Antica Pizzeria da Giulio: dopo 101 anni chiude un pezzo di storia dei Navigli. Addio all’Antica Pizzeria da Giulio: dopo 101 anni chiude un pezzo di storia dei NavigliDomenica l'ultimo servizio, poi l'abbraccio del quartiere: ecco cosa succederà alla storica insegna di Corso San Gottardo aperta dal 1925 ... milanotoday.it Milano, «da Giulio» chiude dopo 101 anni: la pizzeria del Ticinese comprata dal ristorante asiatico. E la social street fa la festa d'addioEra aperta in corso San Gottardo (con gestioni differenti nel corso dei decenni) dal 1925. Il saluto del quartiere a Maria Antonietta Melfi (Mary) al comando della pizzeria da quando il marito Marco m ... milano.corriere.it Chiude “L’Antica Pizzeria da Giulio” anno di apertura 1925, i suoi tranci di pizza e i suoi fritti consumati ai tempi del Feltry li porterò sempre con me, si vocifera che aprirà un ristorante asiatico, MI città camaleontica da sempre ora un po’ troppo. #Milano #Corso x.com «Da Giulio» chiude dopo 101 anni: la storica pizzeria del Ticinese comprata dal ristorante asiatico. E il quartiere fa la festa d'addio - facebook.com facebook