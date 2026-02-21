I titolari in pensione torna da Bologna per portare avanti la tradizione della storica osteria | Ho preso la palla al balzo

Il proprietario in pensione di Bologna torna a Savignano sul Rubicone per riaprire il suo ristorante storico, deciso a mantenere viva la tradizione familiare. Dopo aver lasciato il lavoro, ha scelto di riprendere in mano l’attività, rinnovandola con nuove proposte culinarie. La riapertura del ‘Sottomarino Giallo’ ha attirato molti clienti, curiosi di assaggiare i piatti aggiornati e di rivivere l’atmosfera di sempre. La comunità attende con entusiasmo questa ripresa.

“Dopo un paio di anni vissuti a Bologna, dove avevo aperto l’Osteria ‘De Burdel’, ho sentito il bisogno di tornare a casa mia" spiega Amadori A Savignano sul Rubicone, Il ‘Sottomarino Giallo’ riapre i boccaporti. Dopo appena un mese dalla chiusura, l’osteria di vicolo Mercato si ripresenta alla comunità con una veste tutta nuova e un nuovo menù. I due ex titolari, i coniugi Alessandro Foschi e Monica Dalmo, che lo avevano aperto nel lontano 2002, ormai prossimi alla pensione, hanno lasciato il testimone a Luca Amadori: giovane imprenditore della ristorazione, 36 anni, savignanese doc, che era andato a Bologna per far fortuna e, dopo aver conquistato la Dotta, ha deciso di tornare a casa sua con grande entusiasmo e voglia di fare.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Mascia chiama "Hannoun" Kaabour: "Era un lapsus, la sindaca era in difficoltà e ha colto la palla al balzo"Durante la seduta del consiglio comunale a Tursi, la maggioranza ha abbandonato l’aula, sospendendo la riunione per mancanza del numero legale.

Tuffo nel Tevere 2026, Carabella: "Un onore portare avanti questa tradizione" – Il videoIl Tuffo nel Tevere 2026 rappresenta una delle tradizioni più antiche di Roma.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.