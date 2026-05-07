Penitenziaria | entro maggio 1.443 nuovi agenti negli istituti

Entro il mese di maggio saranno assegnati 1.443 nuovi agenti alle strutture penitenziarie. La presenza di personale aumenterà grazie a un piano di assunzioni che si sta portando avanti in modo deciso. Questa iniziativa mira a rafforzare la sicurezza e l’efficienza delle carceri italiane, con le assunzioni che riguardano agenti provenienti da diverse procedure concorsuali.

Prosegue con determinazione l’operazione di rafforzamento degli organici del Corpo di polizia penitenziaria predisposta dal ministero della Giustizia e dal dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per potenziare la sicurezza e la legalità all’interno degli istituti penitenziari. Nei prossimi giorni 1.443 nuovi agenti del primo scaglione del 186° corso – di cui 135 donne e 1.308 uomini – giureranno nelle scuole e negli istituti di istruzione dove hanno svolto la formazione e l’addestramento.. Dovranno raggiungere successivamente le sedi di destinazione. Le nuove unità sono state assegnate ai reparti territoriali del Corpo secondo le esigenze dei diversi territori: 85 unità in Abruzzo e Molise, 60 in Calabria, 193 in Campania,.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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