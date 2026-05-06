Nella regione Calabria, sono stati assegnati 39 nuovi agenti alla Polizia Penitenziaria, contribuendo ad aumentare la presenza delle forze dell’ordine negli istituti penitenziari locali. Questa aggiunta si inserisce in un intervento diretto volto a rafforzare la gestione delle strutture carcerarie e a garantire maggiori controlli. La novità rappresenta un passo importante per il sistema penitenziario della regione.

Un rafforzamento concreto della presenza dello Stato negli istituti calabresi. L’arrivo di trentanove nuovi agenti della Polizia Penitenziaria segna un passaggio rilevante per il sistema penitenziario calabrese. A comunicarlo è l’on. Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno, che sottolinea come l’assegnazione delle unità del 186° corso rappresenti un intervento strutturale e non episodico, orientato a consolidare sicurezza, operatività e condizioni di lavoro all’interno degli istituti regionali. La distribuzione del personale segue una logica di riequilibrio degli organici: 10 agenti a Rossano, 13 a Reggio Calabria e 16 a Catanzaro, territori che negli ultimi anni hanno registrato criticità legate alla carenza di personale e alla crescente complessità gestionale delle strutture.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Regione Calabria: 39 nuovi agenti rafforzano gli istituti penitenziari

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