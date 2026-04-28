A dieci giorni dall'inizio del Giro d'Italia, il ciclista marchigiano commenta il suo ruolo nella corsa. Ricorda le emozioni vissute insieme a Vincenzo Nibali e afferma che, quando si è in testa, non si può nascondere. Esprime anche il desiderio di non essere troppo distante dal leader della classifica generale, con l’obiettivo di affrontare le prossime tappe con determinazione.

C’ è una linea sottile tra la leggerezza e la responsabilità. Giulio Pellizzari la percorre senza fare rumore, ma lasciando segni profondi sull’asfalto. Terzo alla Tirreno-Adriatico, dominatore al Tour of the Alps, si presenta al via del Giro d’Italia - partenza tra dieci giorni dalla Bulgaria - con un’ambizione nuova: non più scoprire quanto vale, ma dimostrarlo. Sono cresciuto guardando Nibali staccare tutti in maglia rosa sotto la neve, nel 2013, sulle Tre Cime di Lavaredo. Lì ho capito quanto può essere grande questo sport .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pellizzari vede il Giro: "Tifavo per Nibali, ora tocca a me. Quando sei leader non puoi nasconderti"

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