Dopo aver vinto al Masters 1000, Pellegrino ha rivolto un gesto contro alcuni scommettitori presenti in tribuna. Durante il match, alcuni spettatori hanno cercato di disturbare l’atmosfera, causando fastidio tra i presenti. Dopo aver concluso la partita, il giocatore ha manifestato il suo disappunto con un gesto visibile nei confronti di chi ha cercato di influenzare il gioco. Non sono stati forniti dettagli sull’identità delle persone coinvolte o sulle eventuali conseguenze.

? Cosa scoprirai Come ha reagito Pellegrino ai disturbi degli spettatori dopo il match?. Chi sono le persone che hanno cercato di influenzare il gioco?. Perché i campi secondari sono più vulnerabili alle pressioni degli scommettitori?. Quali misure prenderanno gli organizzatori per proteggere l'integrità dei tornei?.? In Breve Pellegrino batte lo spagnolo Landaluce in tre set al Foro Italico.. Il gesto contro i 5 o 6 scommettatori avviene dopo il match.. Disturbi simili si sono verificati recentemente durante un torneo a Napoli.. La pressione degli scommettitori colpisce soprattutto i campi secondari meno protetti.. Andrea Pellegrino conquista l’accesso al tabellone principale di un Masters 1000 al Foro Italico battendo Martin Landaluce in tre set dopo oltre due ore di gioco intenso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pellegrino al Masters 1000: vittoria e gesto contro i scommettitori

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