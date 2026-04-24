Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria al primo turno del Mutua Madrid Open, il torneo Masters 1000 che si disputa sulla terra rossa nella struttura della Caja Magica. La partita contro Bonzi è stata difficile, con Sinner che ha dovuto lottare per prevalere. La sfida si è conclusa con un risultato positivo per il tennista italiano, segnando l'inizio del suo cammino nel torneo.

Esordio sofferto ma vincente per Jannik Sinner al Mutua Madrid Open, il Masters 1000 sulla terra rossa alla Caja Magica. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo e prima testa di serie del tabellone, ha dovuto patire tre set per piegare in rimonta la resistenza del francese Benjamin Bonzi (n.104) con il punteggio di 6-7 (6), 6-1, 6-4 in 2 ore e 20 minuti di gioco. Nel prossimo turno Sinner affronterà il danese Elmer Moller, che ha approfittato del ritiro del canadese Gabriel Diallo (32) sul punteggio di 7-5, 3-3. .🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner trionfa contro Bonzi: vittoria sofferta al Masters 1000 di Madrid

La furia di Medvedev contro la racchetta: il russo ha perso 6-0 6-0 con Berrettini | Monte-Carlo

Notizie correlate

Masters 1000 di Madrid, buona la prima per Jannik Sinner: battuto (in rimonta) il francese BonziJannik Sinner batte in rimonta Benjamin Bonzi al suo esordio nel Master 1000 di Madrid.

Atp Madrid, quando gioca Sinner contro Bonzi: al via la caccia al quinto Masters 1000 consecutivo | Orario e dove vederla in tv e streamingDopo il disastro del primo giorno – con quattro italiani su quattro eliminati al primo turno – l’Italia del tennis vuole riscatto a Madrid con i due...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Sinner-Alcaraz, Jannik trionfa a Montecarlo e torna numero uno del mondo: come cambia il ranking Atp; Jannik Sinner, il patrimonio del tennista dopo l'Atp di Montecarlo; Madrid, la caccia al record di Jannik Sinner: oggi parte la corsa al titolo che vale l'apice; Sinner vince a Montecarlo e torna numero uno del tennis.

Atp Madrid, Sinner all’esordio contro Bonzi: 1 set pariL’azzurro è in campo contro l'avversario francese. In giornata Musetti ha superato Hurkacz. Nel tabellone femminile la giovane promessa tricolore Tyra Grant ha perso con la romena Cirstea. Il torneo è ... tg24.sky.it

Tennis, è il giorno di Sinner a Madrid: il debutto contro Bonzi(LaPresse) È il grande giorno di Jannik Sinner. A circa dieci giorni dal trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo e dal ritorno al numero uno ... stream24.ilsole24ore.com

Le parole di Jannik Sinner al termine della vittoria contro Bonzi - facebook.com facebook

Jannik Sinner commenta così la rinuncia di Carlos Alcaraz a Roma e al Roland Garros "Il tennis ha bisogno di Carlos, c'è uno spirito molto più bello quando lui è ai tornei, e anche per me è così. Vederlo in tabellone è bello, anche se so che se lo affrontass x.com