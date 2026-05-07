Pellegrinaggi di lusso e doppi codici fiscali | così truffavano lo Stato per avere il sussidio

Otto persone sono state denunciate perché percepivano il reddito di cittadinanza o l’assegno di inclusione senza averne diritto, poiché non avevano i requisiti necessari. Tra le accuse ci sono truffa ai danni dello Stato, false dichiarazioni e utilizzo di doppi codici fiscali. Secondo le indagini, alcune di queste persone avevano anche partecipato a pellegrinaggi di lusso, lucrose attività che avrebbero favorito la frode.