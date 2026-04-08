Si dichiaravano nullatenenti ma avevano Rolex e patrimoni milionari | così ultras e boss della mala truffavano il fisco
Due persone, dichiarandosi nullatenenti, hanno invece posseduto Rolex e patrimoni di milioni di euro. In cinque anni, una delle parti ha dichiarato complessivamente 63mila euro, pari a poco più di mille euro al mese. Un’altra, invece, si definiva senza beni, mentre in realtà possedeva ricchezze di rilievo. Le indagini hanno svelato come ultras e boss della malavita truffassero il fisco nascondendo il reale stato patrimoniale.
Senese ha dichiarato 63mila euro in 5 anni, poco più di mille euro al mese. Abramo e Salvatori erano “nullatenenti”: 4.758 euro il primo e 1.342 euro il secondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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