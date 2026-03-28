Concorsi pubblici il Garante | online solo i dati essenziali dei vincitori stop a codici fiscali e dettagli sui punteggi

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un provvedimento il 26 febbraio 2026 che stabilisce restrizioni sulla pubblicazione online delle graduatorie dei concorsi pubblici. Secondo la nuova normativa, saranno pubblicati solo i dati essenziali dei vincitori, mentre saranno esclusi i codici fiscali e i dettagli relativi ai punteggi.

Un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (n. 117 del 26 febbraio 2026) interviene sulla pubblicazione online delle graduatorie nei concorsi pubblici, fissando limiti precisi alla diffusione dei dati personali. Il caso riguarda una selezione bandita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestita da Formez PA, sanzionata per aver reso disponibili online informazioni ritenute eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Accessibilità dei servizi, via libera del Garante alle Linee guida AgID: stop al tracciamento dei dati sulla disabilitàIl Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) che... 26 milioni di CU online: l’INPS sblocca i dati fiscaliLa Certificazione Unica 2026 è ora consultabile online, coprendo i redditi del 2025. Contenuti utili per approfondire Concorsi pubblici Privacy disabilità. Illecito pubblicare online dati concorsi pubbliciIl Garante per la Privacy ha dichiarato illecita la pubblicazione online delle graduatorie di concorsi riservati a persone con disabilità con dati sensibili Il ... disabili.com Concorsi pubblici: online solo i dati essenziali dei vincitoriIl Garante per la protezione dei dati personali, con comunicato del 1° dicembre 2025, ha richiamato l’attenzione sulle criticità legate alla pubblicazione online di dati nelle procedure concorsuali e ... ipsoa.it