Domani sera va in onda la semifinale di Pechino Express in Giappone, con una sfida tra le città di Tokyo e Nara. I concorrenti affrontano gli ultimi chilometri della competizione, tra rumori di motori e l’energia del momento. La puntata si concentra sulla prova finale, che deciderà chi avanzerà alla fase successiva del programma. La gara si svolge in un contesto di tensione e adrenalina, con i partecipanti impegnati in una sfida decisiva.

In onda domani sera. Rombo di motori e “gas a martello”: a Pechino Express è tempo degli ultimi, decisivi chilometri. La gara entra nel vivo con la semifinale, ambientata per la prima volta in Giappone, terza e ultima tappa di un viaggio che ha portato i concorrenti fino all’Estremo Oriente. L’appuntamento è per giovedì 7 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con una puntata ad altissima tensione che non lascerà spazio a errori. Le quattro coppie rimaste dovranno affrontare ben 627 chilometri, dalla futuristica Tokyo all’antica Nara, dando il massimo per conquistare un posto nella finale. A guidarli ci sarà come sempre Costantino della Gherardesca, affiancato per l’occasione da Guido Meda, che porterà tutta la sua esperienza da telecronista nel mondo dei motori, aggiungendo anche un tocco ironico con il “malus” di puntata.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Pechino Express, semifinale in Giappone: sfida decisiva tra Tokyo e Nara

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