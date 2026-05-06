Pechino Express 2025 in Giappone | tutto sulla semifinale tra Tokyo e Nara

Giovedì 7 maggio alle 21 si terrà la semifinale di Pechino Express 2025, prevista tra le città di Tokyo e Nara in Giappone. La puntata rappresenta l’ultimo passaggio prima della finale, coinvolgendo le coppie in una sfida che si svolgerà lungo itinerari tra le due località. La gara si concentrerà su prove di resistenza e orientamento, con le squadre che si confronteranno su percorsi e attività previste dal format.

Si accendono i riflettori sull’appuntamento più atteso di questa tredicesima edizione: giovedì 7 maggio alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, va in onda la semifinale di Pechino Express – L’Estremo Oriente. Per la prima volta in questa stagione, le coppie rimaste in gara mettono piede in Giappone, il terzo e ultimo Paese di un viaggio che le ha già portate attraverso l’Indonesia e le città imperiali della Cina. Quattro le coppie ancora in corsa dopo l’eliminazione, avvenuta nella tappa 8, dei Rapper Dani Faiv e Tony 2Milli, scelti dai Veloci come coppia da eliminare dopo una Busta Nera che non ha lasciato scampo. A...🔗 Leggi su Tutto.tv

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