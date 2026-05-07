Nel 2020, a Reggio, sono stati stanziati circa 200 milioni di euro da parte del centrosinistra per evitare il dissesto finanziario. Questi fondi sono stati impiegati per sostenere investimenti industriali e progetti di sviluppo, contribuendo a preservare l’occupazione nel territorio. La decisione di destinare risorse a questi interventi ha rappresentato una risposta concreta alla situazione economica della città, evitandone il fallimento finanziario.

? Cosa scoprirai Come hanno evitato il dissesto i 200 milioni stanziati nel 2020?. Quali investimenti industriali hanno salvato l'occupazione locale a Reggio?. Perché l'autonomia differenziata minaccia i servizi sanitari della Calabria?. Chi ha deciso di tagliare i fondi per le grandi opere?.? In Breve Tra 2020 e 2022 il governo Conte stanziò 200 milioni per il risanamento comunale.. Il Patto per la Calabria del 30 aprile 2016 prevedeva 51 milioni infrastrutture.. Oltre 48 milioni di euro furono destinati ai settori turismo e cultura locale.. Il passaggio di AnsaldoBreda ad Hitachi Rail salvò l'occupazione industriale a Reggio.. La Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria ha lanciato un attacco frontale contro l’attuale governo nazionale, accusandolo di isolare il Mezzogiorno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PD Reggio: i fondi del centrosinistra salvarono la città dal Sud

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