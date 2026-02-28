A Reggio Calabria, Mimmo Battaglia è stato scelto come candidato unico del Partito Democratico per le primarie del centrosinistra, che si terranno per decidere il candidato sindaco della città. La sua candidatura è stata ufficializzata dal partito, senza altre figure in corsa. La decisione è stata comunicata ufficialmente dai rappresentanti del partito locale.

Mimmo Battaglia è il candidato unico del Partito democratico alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Reggio Calabria. La presentazione ufficiale si è svolta alla presenza del segretario regionale dem Nicola Irto, del segretario provinciale Peppe Panetta, della segretaria cittadina Valeria Bonforte e del consigliere regionale ed ex sindaco Giuseppe Falcomatà. Le altre candidature e il percorso delle primarie Insieme a Battaglia sono in lizza anche l’ex consigliere comunale Massimo Canale, sostenuto dal movimento Onda Orange, e l’ex consigliere regionale dem, oggi esponente di Casa RiformistaItalia Viva, Giovanni Muraca. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Reggio Calabria, Mimmo Battaglia candidato unico Pd alle primarie del centrosinistra

Elezioni Comunali Reggio Calabria, c’è la data delle primarie del Pd. Si avvicina la sfida BattagliaReggio Calabria si prepara a scegliere il suo prossimo sindaco attraverso un percorso di primarie del centrosinistra, fissate per il 15 marzo.

Leggi anche: Il centrosinistra punta al candidato unico, ma si prende tempo sul metodo: tavolo o primarie?

Tutti gli aggiornamenti su Reggio Calabria.

Temi più discussi: La grande battaglia di Reggio Calabria: centrosinistra alle primarie, centrodestra senza nome. La partita è apertissima · LaC News24; Primarie a Reggio, Battaglia incassa il sostegno di Schlein e ricorda: ‘Nel 2014 c’erano i Commissari…’; Inaugurazione anno giudiziario del Tar, Battaglia: Sinergie per l’affermazione del valore della legalità; Ecolandia, Battaglia: Non possiamo immaginare istituzioni che non camminino accanto a chi opera nel sociale.

Reggio Calabria, Battaglia candidato unico del Pd alle primarie del centrosinistraSarà Mimmo Battaglia il candidato unico del Partito Democratico alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Reggio Calabria. reggiotv.it

Reggio Calabria, Mimmo Battaglia candidato unico Pd alle primarie del centrosinistraPresentazione con Irto, Panetta e Falcomatà. In corsa anche Canale e Muraca: voto il 24 e 25 maggio ... gazzettadelsud.it

Reggio Calabria, Battaglia è il candidato del Pd alle primarie di centrosinistra. In corsa ci sono anche Massimo Canale (Onda Orange) e Giovanni Muraca (Casa Riformista) #ANSA x.com

Tar di Reggio Calabria, aumentano i ricorsi e le pendenze: organico insufficiente nonostante la crescita delle sentenze: È in continuo aumento il numero dei ricorsi presentati alla sezione staccata di Reggio Calabria del Tribunale amministrativo regionale dell - facebook.com facebook