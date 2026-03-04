Reggio riparte dal lavoro il Pd attacca | La città merita verità non lezioni da chi l’ha indebitata

Il Partito Democratico critica l’iniziativa pianificata per sabato, sostenendo che Reggio Calabria merita di conoscere la verità e non lezioni da parte di chi ha contribuito ad aumentare il debito cittadino. La dichiarazione si riferisce a un evento promosso da esponenti di una determinata stagione politica, considerata da loro una delle più difficili nella storia amministrativa della città.

La Federazione metropolitanda del Pd in vista della presentazione del progetto di sabato 7 marzo incalza: "La città ha bisogno di coerenza, non di nostalgia" Quella stagione - continuano i dem - ha scaricato sui reggini il peso di una gestione scellerata e priva di visione strutturale, con imposte e tributi al massimo per finanziare il pagamento dei debiti contratti. Oggi assistiamo al paradosso di chi, dopo aver prodotto quei risultati, prova a presentarsi come soluzione ai problemi che egli stesso ha contribuito a determinare. È un tentativo evidente di ribaltare la realtà: il carnefice che si traveste da vittima e si propone nuovamente come salvatore della patria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Strade devastate e allagamenti a Fiumicino, il Pd: "La città merita sicurezza"Fiumicino, 30 dicembre 2025 – "Il Natale 2025 resterà per Fiumicino e per tutte le sue località come uno dei più difficili degli ultimi anni.

