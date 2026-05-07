Dopo tre mesi dalla elezione del nuovo vertice, la Direzione provinciale del Partito Democratico ha annunciato la composizione della segreteria. La squadra, formata da Paradisi e Lenzini, si concentra sui territori e sui circoli. La riunione si è svolta martedì, durante la quale sono stati definiti i componenti della nuova struttura dirigente del partito. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o sui ruoli specifici dei nuovi membri.

Si è svolta martedì la riunione della Direzione provinciale dove è stata comunicata la composizione della nuova segreteria della Federazione del Partito Democratico, a tre mesi dalla elezione del tandem ai vertici della segreteria. Dodici delegati – 6 donne e 6 uomini – che avranno il compito di affiancare il segretario Massimo Paradisi e il vice Diego Lenzini (delega a Mobilità e politicheservizi intercomunali) negli ambiti di intervento principali del partito. "Con la definizione della nuova Segreteria provinciale – spiega Paradisi – diamo sostanza e continuità al percorso iniziato con la mia elezione e con la scelta di Diego come vicesegretario nell’ottica di una gestione pienamente condivisa del partito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pd, dopo tre mesi ecco la segreteria. La squadra di Paradisi e Lenzini: "Territori e circoli al centro"

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